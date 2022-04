GENOVA (ITALPRESS) – “Le previsioni sono buone in tutta la regione, da Imperia allo Spezzino le prenotazioni stanno correndo veloci, c’è già almeno un 70% di camere occupate. Si presuppone che cresceranno ancora nelle prossime ore e poi ci saranno i turisti occasionali che arriveranno senza prenotare”. Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Liguria, a margine della presentazione degli eventi per la Festa della Bandiera che sarà celebrata a Genova il 23 aprile, giorno di San Giorgio. “Credo che sarà un weekend di tutto esaurito, non solo quello di Pasqua ma anche il 25 aprile e il 1° maggio, segno che la nostra regione è sempre più attrattiva anche grazie alle politiche di marketing sempre più importanti – ha aggiunto Toti -. Già l’anno scorso con l’allentamento della pandemia avevamo registrato ottimi numeri del turismo che poi ci hanno portato a un’estate da record di ripartenza. Crediamo quest’anno di poter fare uguale o anche meglio”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com