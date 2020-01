POLIZIA LOCALE, OK DEL CONSIGLIO A MOZIONI PER TRENI GRATIS

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato due mozioni collegate che chiedono alla Giunta di provvedere con tempestività a integrare la Convenzione con Trenitalia per permettere il libero accesso sui treni degli agenti di polizia locale, così come avviene per gli agenti delle forze dell’ordine e per i militari. I due atti di indirizzo sono stati presentati dal consigliere Maurizio Marchetti (FI) e dal capogruppo del M5S Giacomo Giannarelli. Quest’ultimo, illustrando l’atto all’Aula, ha sottolineato che “questa misura contribuirebbe a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini” che utilizzano il treno.

Nel corso del dibattito, il Pd, attraverso il consigliere Andrea Pieroni, aveva chiesto di emendare il dispositivo finale di entrambe le mozioni, “per aprire una valutazione sulla possibilità di ampliare agli agenti di polizia locale la gratuità e l’incidenza della spesa di tale provvedimento”. Marchetti e Giannarelli hanno però chiesto di procedere al voto sui testi senza emendamenti. “Anche in Emilia-Romagna si applica la gratuità”, ha detto Giannarelli.

Annunciando il voto favorevole del suo gruppo, Luciana Bartolini (Lega) ha ricordato che anche la Regione Lombardia, dal 31 dicembre scorso, prevede l’accesso gratuito degli agenti di polizia locale sui treni.