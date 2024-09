FIRENZE (ITALPRESS) – L’intervento presentato oggi “vuole creare una nuova direttrice anche in futuro per il turismo. Al lungarno della Zecca, dove si fermano i bus, quando sarà pronto questo passaggio i turisti potranno avere due alternative. Oggi prendono e vanno direttamente in Santa Croce, ma poi potranno avere un’altra alternativa: fare il tunnel sotto l’Arno che esiste da tanto tempo, un tunnel che apre le porte all’Oltrarno”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani nel corso di un sopralluogo al tunnel sotto l’Arno, avvenuto quest’oggi in piazza Poggi a Firenze, di fronte alla Torre di San Niccolò. Giani ha ricordato come il tunnel sotto l’Arno “serviva qualche secolo fa ai soldati per passare sotto e arrivare dove c’è la Torre di San Niccolò, l’unica non ‘tagliatà. In epoca più moderna serviva alla manutenzione della fabbrica dell’acqua. Noi ripuliamo il camminamento e abbiamo 7,5 milioni di euro di disponibilità” grazie ai fondi di sviluppo e coesione, dopo l’accordo col governo dello scorso 13 marzo.

A livello di tempistiche “il camminamento è perfettamente in regola. Sulla briglia si tratta di un’opera nuova, l’intervento si sviluppa in 13 punti. C’è qualche punto che abbiamo già finito, abbiamo presentato l’inaugurazione della Briglia dell’Isolotto: altri che vanno un pò più per le lunghe. I problemi, quando vai a costruire un’opera nuova, ci sono”. “Si è parlato della briglia per decenni. Se entra in funzione nel 2025 anzichè nel 2022” è un aspetto che per Giani comunque positivo. Sul tunnel ha infine puntualizzato il presidente della Regione Toscana “abbiamo previsto come tempi il 2026 perchè è richiesto lo svuotamento, l’impermeabilizzazione e la costruzione vera e propria. Se la funzione dipende anche dal livello dell’Arno? Dipende capire quale livello ha assunto la rottura dell’impermeabilizzazione: fatto il primo svuotamento con le idrovore si tratterà di capire quanto possiamo agevolmente lavorare all’interno. Prima non ci andranno uomini ma un piccolo robot”.

