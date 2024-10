FIRENZE (ITALPRESS) – “Ritengo che sia stato tracciato un percorso, quello di un cantiere, di approfondimento programmatico che possa consentire una larga maggioranza di centrosinistra per avere i presupposti programmatici e gli obiettivi chiari per riproporsi come governo per i prossimi cinque anni. La consapevolezza, che mi fa piacere venga riconosciuta da molti, che abbiamo lavorato bene e che tanti risultati li portiamo a casa dopo quattro anni”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a chi gli ha chiesto che insegnamenti si tragga dalle elezioni regionali tenutesi lo scorso week-end in Liguria e che hanno visto la sconfitta del centrosinistra.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).