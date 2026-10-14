Toscana, Giani “Impegno e supporto all’agricoltura per restituirle centralità”

BRUXELLES (ITALPRESS) - "La Toscana sta puntando molto sul rilancio dell'agricoltura. Vogliamo restituirle un carattere di grande priorità, di impegno, di supporto". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in un’intervista a Bruxelles a margine dell’evento organizzato presso la sede della regione a Bruxelles, sui temi dell'IGP Artigianato e del ricambio generazionale in agricoltura. Lo facciamo perché la Toscana, anche rispetto alle regioni italiane della stessa dimensione - ha spiegato Giani - ha una superficie destinata ad attività agricole di ampia e maggiore estensione. Pensate che siamo una regione che ha più aree forestali, che sull'agricoltura ci sta puntando anche nella qualità dei prodotti: il vino, l'olio, la frutta”. xf4/pc/azn