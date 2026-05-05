Toscana, Giani “Evitare la desertificazione, supportiamo il commercio di prossimità”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Noi siamo i primi a voler evitare la desertificazione, a contrastarla, e quindi a supportare quel commercio che attraverso la prossimità e vicinato riesce a dare delle risposte, soprattutto in una società che invecchia, che mette in difficoltà la mobilità, che comunque vede nel negozio un’istituzione perché favorisce la socialità e l’aggregazione, ed è un riferimento nella città”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo quest’oggi ad un convegno organizzato da Confcommercio Firenze, e svoltosi a Palazzo Medici Riccardi a Firenze.

“Con l’assessore al lavoro Alberto Lenzi stiamo specificando per le Pmi tutta una serie di azioni che con i fondi europei possono dare un supporto che sia un supporto necessario” ha concluso Giani.

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