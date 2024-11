FIRENZE (ITALPRESS) – “Sono molto contento perchè sulla partita del trasporto sociale e del servizio di emergenza urgenza vi ricorderete le tensioni che poi si risolsero in un accordo con i soggetti del volontariato che costituiscono l’orgoglio della Toscana. Questo ha portato l’anno scorso a un’intesa che per il 2022 valeva 105 milioni di contributo regionale per tutto la Toscana per 550 realtà costituite da questo mondo, 110 milioni nel 2023 e quest’anno arriviamo a 112 milioni per un servizio che tante regioni ci invidiano”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa odierna, svoltasi a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze, sul trasporto sanitario emergenza-urgenza in Toscana.

