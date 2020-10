FIRENZE (ITALPRESS) – Stop alle visite agli anziani nelle case di riposo della Toscana a partire da questo weekend. Lo ha annunciato il presidente della Regione Eugenio Giani. “Sul fronte focolai in questo momento la preoccupazione maggiore è per le Rsa che furono il luogo da cui si diffusero i contagi – ha detto il governatore a InBlu Radio – Per questo da questo fine settimana non consentiremo la visita diretta all’interno delle Rsa ma solo da remoto. L’ordinanza l’ho trasmessa lunedì scorso alle rappresentanze della categorie dei gestori delle Rsa”. “Il parente – ha spiegato Giani a InBlu Radio – potrà dialogare con il proprio congiunto ma solo attraverso il video perchè non è possibile pensare che si diffondano di nuovo nelle Rsa quei contagi che si sono verificati nel periodo drammatico di marzo e aprile”. “Nell’ultimo Dpcm – ha concluso Giani – ho visto spirito di dialogo. Per ora mi sento di poter dire che meno ordinanze facciamo come Regioni e più lasciamo che l’indicazione venga da provvedimenti del governo nazionale e meglio è. Non dobbiamo dare l’idea di un accavallamento di disposizioni”.

