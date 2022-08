FIRENZE (ITALPRESS) – Prevenire e contrastare il gioco d’azzardo patologico sono i principali obiettivi dell’Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Confcommercio siglato oggi, 8 agosto, a Firenze, in Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza regionale. L’intesa fa seguito al confronto avviato nei mesi scorsi dagli Uffici regionali competenti per la cura e la prevenzione delle dipendenze e quelli in materia di formazione con le associazioni di categoria, che rappresentano gli enti gestori, e prende le mosse dalle disposizioni della legge regionale 57 del 18 ottobre 2013, che prevede l’obbligo per i gestori e il personale di centri scommesse, sale e spazi gioco con vincita in denaro, di partecipare a corsi di formazione e aggiornamento su questa problematica, organizzati dalle stesse associazioni di categoria.

Da tempo, la Toscana è impegnata in azioni di contrasto a ogni tipo di dipendenza, commenta il presidente della Regione, che sottolinea quanto quella del gioco d’azzardo stia diventando sempre più preoccupante e coinvolgendo un numero crescente di persone di tutte le età. Negli anni la Toscana è intervenuta con interventi mirati, non solo attraverso la predisposizione di un apposito Piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo e una campagna di comunicazione con un numero verde dedicato, ma anche tramite il finanziamento di progetti, finalizzati alla rimozione delle cause sociali e culturali, che possono favorire questa forma di dipendenza. La promozione di una risposta coordinata, integrata e continuativa, per aiutare le persone che che manifestano un problema di gioco d’azzardo patologico, passa anche attraverso la formazione/informazione di tutti gli operatori coinvolti, sia dei servizi e degli enti pubblici che delle associazioni di volontariato, del terzo settore, dei gruppi di mutuo-auto-aiuto e degli stessi enti gestori e loro personale.

Soddisfatto dell’accordo (il primo in Italia) e della rete, che è venuta a crearsi grazie alla disponibilità di Confcommercio, anche l’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini, che ricorda la recente approvazione da parte della giunta, della delibera relativa agli “Indirizzi per la realizzazione dei percorsi formativi obbligatori per i gestori di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonchè per il personale ivi operante”. Disposizioni, queste, che stabiliscono anche i termini entro i quali i corsi di formazione dovranno essere realizzati: entro il 30 giugno 2023 per il gestore e il personale che opera nei centri scommesse e negli spazi per il gioco con vincita in denaro); e non oltre il 31 dicembre 2023 per il gestore e il coadiutore o (in mancanza di quest’ultimo) per l’assistente o il dipendente (massimo 2 persone) dedicati al gioco in via non esclusiva (per esempio tabaccherie, pubblici esercizi, eccetera).

Dal canto suo il presidente di Confcommercio Toscana, Aldo Cursano, sottolinea che consapevolezza, monitoraggio e legalità sono le tre linee guida, che hanno ispirato l’intesa siglata con la Regione Toscana. Un’intesa che fa leva sulla formazione per preparare gli addetti del settore a riconoscere e gestire eventuali comportamenti di gioco patologici tra i loro clienti. Cursano ricorda anche che le ludopatie spesso crescono nel terreno fertile del gioco illegale, che oltre a sottrarre risorse allo Stato (per il quale il gioco legale rappresenta l’1% del Pil), espone i soggetti più deboli a una vulnerabilità altissima, in cui la ludopatia è asservita alla criminalità.

Per le rappresentanze di Fit (Federazione italiana tabaccai) e di Sts (Sindacato totoricevitori sportivi) la professionalità e la preparazione degli operatori – scrivono in una nota – sono alla base di una fruizione responsabile del gioco da parte dei consumatori. Per questo si dicono favorevoli ai corsi di formazione per i gestori di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro. Per i titolari di tabaccherie, che per accedere alla professione sono già tenuti a partecipare ai corsi obbligatori presso l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, sono previsti crediti formativi, che consentiranno loro i seguire il corso regionale ridotto a due ore rispetto alle otto previste per le altre tipologie di operatori di gioco.

foto: genziafotogramma.it

(ITALPRESS).