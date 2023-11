ROMA (ITALPRESS) – Lo sciabolatore Pietro Torre regala il terzo bronzo di giornata alla scherma azzurra nel sabato di Coppa del Mondo. Il toscano è medaglia di bronzo ad Algeri, due ore dopo i terzi posti conquistati dai fiorettisti Giulio Lombardi e Giorgio Avola a Istanbul, mentre a Legnano le spadiste Mara Navarria e Gaia Traditi sfiorano il podio nel 43° Trofeo Carroccio. Nella spada maschile, a Berna, è invece il 9° posto di Davide Di Veroli il miglior risultato italiano. Luccica di bronzo la sciabola di Pietro Torre ad Algeri. Il 21enne livornese è salito sul terzo gradino del podio al debutto stagionale degli sciabolatori in Coppa del Mondo, centrando così il suo miglior risultato in carriera tra gli Assoluti. Una gran bella medaglia con vista sul futuro. Ottima prestazione anche per Luca Curatoli, che ha chiuso al quinto posto, fermandosi soltanto al cospetto del tri-olimpionico Aron Szilagyi. Per l’Italia del CT Nicola Zanotti segnali importanti alla vigilia delle gare a squadre in programma domani sia per gli uomini che per le donne. Prova super di Pietro Torre. Il giovane delle Fiamme Oro, che arrivava dalle qualificazioni di giovedì, ha superando di slancio due francesi, prima Tom Seitz (15-8) e poi Sebastien Patrice (15-7). Negli ottavi di finale il toscano ha fatto un suo per 15-13 un match combattutissimo contro l’egiziano Ziad Elsissy, prima di conquistare la certezza del podio grazie al 15-10 inflitto al tunisino Fares Ferjani. La cavalcata di Torre è stata arrestata solo in semifinale dal coreano Sanguk Oh, che vinto per 15-8 prima di chiudere la gara al secondo posto alle spalle del transalpino Bolade Apithy (15-14 in finale). Terza piazza per Pietro Torre ma anche quinta di Luca Curatoli. Il poliziotto napoletano ha regolato d’autorità il georgiano Archvadza (15-6) e l’ungherese Horvath (15-5), prima di vincere con il punteggio di 15-12 il derby azzurro contro l’amico e compagno di Nazionale Gigi Samele. Il ko nei quarti di finale con Szilagyi (alla fine di bronzo insieme a Torre) ha privato Curatoli del podio. Per Gigi Samele è arrivato l’11° posto finale, a seguire – tra gli azzurri – 31° Giovanni Repetti, 33° Michele Gallo, 43° Mattia Rea, 50° Dario Cavaliere, 51° Francesco Bonsanto e 52° Marco Mastrullo. Domani la tappa di Coppa del Mondo di sciabola ad Algeri si chiuderà con le due gare a squadre, importantissime per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024. L’Italia del Commissario tecnico Nicola Zanotti, al maschile, sarà in pedana con Gigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo ed Enrico Berrè, mentre il quartetto femminile sarà formato da Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile ed Eloisa Passaro. Medaglie sfiorate per la spada azzurra nel sabato di Coppa del Mondo tra Legnano e Berna. Nella tappa italiana dedicata alle spadiste, hanno chiuso ai piedi del podio Mara Navarria e Gaia Traditi, rispettivamente sesta e ottava nel “43° Trofeo Carroccio”, mentre in Svizzera nella prova degli uomini Davide Di Veroli si è piazzato nono risultando il migliore degli azzurri in pedana. Due piazzamenti tra le “top 8” e un pò di rimpianti per l’Italia della spada femminile del CT Dario Chiadò. Sesto posto per Mara Navarria che ha iniziato la giornata con la vittoria nel derby contro Emilia Rossatti con il punteggio di 9-4. La friulana del Centro Sportivo Esercito ha poi avuto la meglio sull’israeliana Bogdanov per 15-14 nel turno delle 32, prima di superare la cinese Shi 15-9 negli ottavi di finale. Mara Navarria è stata poi sconfitta dalla statunitense (poi vincitrice della gara) Margherita Guzzi Vincenti con il punteggio di 10-9 al minuto di priorità, meritandosi comunque gli applausi del pubblico di Legnano. Tanti elogi anche per Gaia Traditi, partita con il successo per 15-10 sulla coreana Kang nel tabellone delle 64. La romana ha poi avuto la meglio sulla georgiana Guchmazova 15-14. Negli ottavi di finale, la classe 2000 ha vinto con il punteggio di 15-13 il derby azzurro e tra Fiamme Oro contro la vicecampionessa del mondo Alberta Santuccio, alla fine 10^ classificata. La corsa di Gaia, autrice di un’ottima gara, la terza migliore della carriera, si è conclusa con la sconfitta nei quarti per 15-10 contro l’estone Lehis. Prova positiva anche per Sara Kowalczyk che ha chiuso al 13° posto arrendendosi solo alla polacca Knapik dopo aver battuto la francese Mallo per quello che rappresenta il suo miglior risultato da assoluta in Coppa del Mondo. Stop, invece, nel tabellone delle 32 per Rossella Fiamingo (18^) che ha ceduto il passo all’ucraina Kryvytska al termine di un match deciso nelle fasi finali dopo che la campionessa azzurra era stata a lungo in vantaggio. Così le altre azzurre nella giornata di oggi: 39^ Federica Isola, 40^ Alessandra Bozza, 42^ Nicol Foietta, 51^ Marta Ferrari, 55^ Roberta Marzani, 58^ Carola Maccagno, 60^ Emilia Rossatti, 62^ Alice Clerici, 63^ Beatrice Cagnin. Domani il “43° Trofeo Carroccio”, prima prova stagionale della Coppa del Mondo di spada femminile, si chiuderà con la prova a squadre: l’Italia del Commissario tecnico Dario Chiadò sarà in pedana con Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola. Da Legnano a Berna, dove Davide Di Veroli, nono classificato, è stato il migliore degli spadisti italiani nella prova maschile. Il vicecampione del mondo in carica aveva iniziato la sua gara con un nettissimo 15-1 nel tabellone dei 64 contro lo spagnolo Fernandez Calleja. Nel turno dei 32 il romano ha superato il francese, campione olimpico a squadre di Rio 2016, Yannick Borel per 15-13. Il portacolori delle Fiamme Oro si è poi fermato negli ottavi di finale contro lo svizzero Bayard che ha avuto la meglio con il risultato 11-9. Si è fermata nel turno dei 32 la corsa di Federico Vismara e Simone Mencarelli rispettivamente 18° e 21° classificato mentre hanno chiuso 35° Valerio Cuomo e 42° Gabriele Cimini. La tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Berna vivrà infine domani la competizione a squadre, in cui l’Italia si schiererà con il quartetto campione mondiale in carica composto da Davide Di Veroli, Federico Vismara, Gabriele Cimini e Andrea Santarelli.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]