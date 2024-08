PALERMO (ITALPRESS) – In archivio la prima edizione di “Sabbie di Sicilia”: brillano Pro Ragusa, al maschile, e Virtus Marsala, al femminile, che conquistano il titolo regionale. Assegnati a Marina di Ragusa i titoli siciliani di Serie B di beach soccer. Sul piano organizzativo il progetto sportivo, indetto dalla Lnd Sicilia e organizzato da I Soci, ha ottenuto gli obiettivi di promuovere il beach soccer. Torre Faro (Messina), San Vito Lo Capo (Trapani), Marina di Modica e Marina di Ragusa hanno risposto presente con grande interesse del pubblico.

Nel torneo maschile, la formazione iblea, sulla sabbia di Marina di Ragusa, ha battuto lo Sporting Alcamo per 5-1. Terzo posto per Cartia Plant Scicli, che ha regolato il Taormina Soccer School per 5-4. Miglior giocatore Daniele Arena (Pro Ragusa).

Nella gara femminile, la Virtus Marsala si è imposta sull’Unime (4-2). Terzo posto per l’Asd Scicli, che ha battuto il Vittoria per 2-1. Teresa Matranga miglior giocatrice.

Alla premiazione, oltre alle istituzioni locali, guidate dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì (presenti gli assessori Digrandi e Pasta), sono intervenuti il presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana, il presidente onorario della Lnd Sicilia, Santino Lo Presti, il massimo dirigente de I Soci, nonchè componente del Dipartimento di beach soccer, Fabio Nicosia, e Peppe Bosco, presidente del Catania Beach Soccer e componente commissione nazionale beach soccer. Inoltre, sono intervenuti il delegato regionale di beach soccer Mario Porretta e il delegato provinciale di Ragusa Gino Giacchi.

“Ho apprezzato una straordinaria organizzazione, che per quattro tappe è riuscita a raggiungere l’obiettivo che c’eravamo prefissati, quello di portare il beach soccer sulle spiagge siciliane, promuovendo le bellezze della nostra Sicilia. Ho notato grande coinvolgimento delle società e sono emersi tantissimi spunti per i prossimi anni. Ringrazio tutte le componenti, da I Soci, alla delegazione regionale di beach soccer, all’Aia e alle società che hanno risposto presente”, ha detto il presidente del Comitato Regionale Sicilia LND, Sandro Morgana.

