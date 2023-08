VENEZIA (ITALPRESS) – Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’assessorato comunale alla Coesione sociale di Venezia ha avviato per la terza volta il progetto School Box: fino al 31 agosto sarà possibile donare scatole solidali contenenti materiale scolastico nuovo per bambini e ragazzi come matite, penne, gomme, temperini, astucci e quaderni. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere un numero sempre maggiore di famiglie della città e di poter superare il numero delle 60 “school box” distribuite a settembre 2022. I punti di raccolta del materiale sono dislocati in tutta la città (vedi locandina allegata) da Pellestrina a Marghera, da Murano a Zelarino, grazie alla collaborazione con la Rete Biblioteche Venezia e, da quest’anno, anche con le parrocchie e con alcune cartolerie individuabili attraverso l’esposizione del logo dell’iniziativa.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

(ITALPRESS).