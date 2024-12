ROMA (ITALPRESS) – Restituite a romani e turisti in tutta la loro originale bellezza la facciata di palazzo Farnese, che ospita l’ambasciata francese, e le due fontane gemelle di piazza Farnese. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e Martin Briens,

ambasciatore di Francia in Italia, hanno partecipato all’inaugurazione della facciata di Palazzo Farnese e delle fontane di piazza Farnese restaurate. “E’ un giorno importante per tutti e per i romani, volevamo fosse pronta per il Giubileo e ci siamo riusciti dopo tre anni e mezzo di lavori” ha detto l’ambasciatore Briens “l’ultimo restauro risale a 25 anni fa, proprio in occasione dell’ultimo Giubileo. Oggi abbiamo il piacere di ammirare di nuovo i dettagli della facciata dai leoni al grande portone di Michelangelo. E’ stato anche un progetto scientifico e abbiamo fatto delle belle scoperte, palazzo Farnese rappresenta la casa comune di Italia e Francia dove facciamo arte, cultura, affari da molto tempo”. I lavori di palazzo Farnese hanno riportato la bellezza originale dei materiali usati da quattro illustri architetti: il Sangallo, Michelangelo, il Vignola e Della Porta. Restaurate anche le due fontane gemelle che si trovano in piazza Farnese, costituite da due vasche monumentali di età romana provenienti dalle Terme di Caracalla, furono collocate sulla piazza tra la metà e la fine del XVI secolo.

“Oggi celebriamo una doppia inaugurazione dopo lavori straordinari così importanti che ci restituiscono una facciata straordinaria, con tutti i suoi dettagli – le parole del sindaco Gualtieri -, una delle meraviglie non solo di Roma ma del mondo. Per noi è un piacere accompagnare questa inaugurazione con quella delle due fontane della piazza, adesso restituite nella loro bellezza: due vasche di granito, monoblocchi presi dalla terme di Caracalla, capolavori d’arte e architettura. Si tratta di un intervento importante di riqualificazione, un combinato disposto, facciata e fontane, che restituisce una piazza meravigliosa che cementa l’ amicizia e la collaborazione tra Italia e Francia”. Il sindaco ha ricordato che gli interventi sulle due fontane cinquecentesche sono finanziati con i fondi Pnrr legati al progetto Caput Mundi.

