ROMA (ITALPRESS) – Ormai con il nome di politically correct vengono spesso contrabbandate anche alcune sciocchezze. Come quella secondo cui a “Tale e quale show” (su Rai1, da venerdì 17 settembre) non si sarebbero più dovute proporre le imitazioni di cantanti di colore da parte di artisti bianchi: “Ci era stata data questa indicazione ma non mi sembrava giusto, anche per la delicatezza con cui abbiamo sempre imitato cantanti di colore. Sembrava, paradossalmente, un modo per ghettizzarli. Così ho pensato a Deborah”. Cioè Deborah Johnson, figlia del cantante degli anni Sessanta Wess, che farà parte del cast di concorrenti insieme a Simone Montedoro, Federica Nargi, I Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina, Alba Parietti, Biagio Izzo, Deborah Johnson, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Ciro Priello dei The Jackal che, nella prima puntata, imiteranno rispettivamente Francesco De Gregori, Elettra Lamborghini, Fedez-Achille Lauro-Orietta Berti, Emma, Eros Ramazzotti, Loredana Bertè, Caterina Valente, Ricky Martin, Lady Gaga e Stash dei The Kolors. La Johnson sarà Donna Summer.

La nuova edizione, l’undicesima, sarà dedicata a Raffaella Carrà: “‘Tale e quale’ è principalmente uno show e, poiché è il primo che parte quest’anno su Rai1, abbiamo deciso di dedicarlo a Raffaella”, ha detto Conti nella conferenza stampa di presentazione del programma che si è svolta questa mattina Fabrizio Frizzi di Roma durante la quale ha ricordato anche l’amico Fabrizio Frizzi che a “Tale e quale” propose una strepitosa imitazione di Piero Pelù. “Mai come quest’anno le parole d’ordine devono essere leggerezza e divertimento” ha detto, poi, Conti che ha poi presentato la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio (che sostituisce Vincenzo Salemme, impegnato sul set del suo film) più un quarto giudice misterioso. “Ci sono giudici che non riesco mai ad avere, come Maria De Filippi o Gerry Scotti, e allora ci sarà qualcuno che li imiterà, giudicando i concorrenti proprio come se fossero loro. Nella prima puntata avremo Vittorio Sgarbi, scopriremo alla fine chi lo avrà imitato”.

Novità di questa edizione sarà il voto dei social che regalerà cinque punti al concorrente più appprezzato. “Tale e quale show” è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow; il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it. Al ritorno di “Tale e quale show” plaude il direttore di Rai1 Stefano Coletta che definisce il programma “un cult dell’intrattenimento che racchiude tanti elementi: imitazione, canto, performance, danza. Offriamo a talenti che hanno una storia alle spalle la possibilità di mostrare un talento complessivo”. Su Loretta Goggi, anche quest’anno regina della giuria di “Tale e quale”, Coletta aggiunge: “Il mio sogno è riportarla in prima serata su Rai1, glielo dobbiamo. Speriamo di trovare insieme l’idea giusta”. Il direttore chiude ricordando la media di share dell’ultima edizione di “Tale e quale”: “Ha fatto il 19%, vincendo sempre la serata”.

(ITALPRESS).