ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta presso la Camera dei Deputati la conferenza stampa promossa e organizzata da Federico Mollicone, nel corso della quale è stato presentato, insieme al sindacato UGL, il Premio “Donne di Lavori, Donne di Valori”. Un appuntamento ormai consolidato, dedicato al talento, alla professionalità e all’impegno delle donne nei molteplici ambiti della società italiana. La cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 7 marzo 2026, alle ore 19.00 presso il Teatro Rossini in Piazza Santa Chiara 14, a Roma, sarà un vero e proprio spettacolo multidisciplinare, capace di intrecciare teatro, musica, danza e momenti di talk culturale, confermandosi così un appuntamento centrale nel panorama degli eventi dedicati alla valorizzazione del contributo femminile nel mondo del lavoro, della cultura e delle istituzioni.

Durante la serata saranno premiate diverse donne che si sono distinte in vari ambiti per la loro competenza e professionalità. Tra le premiate: Premio MUSICA a Manuela Villa; Premio SCIENZA a Bianca Simonassi, ingegnere spaziale di Space V; Premio IMPRENDITORIA a Mirella Chiattone, fondatrice di Essenzialmenta; Premio SPORT a Cristina Chiuso, ex nuotatrice e medaglia olimpica, oggi apprezzata conduttrice di Eurosport; Premio SCUOLA – ISTRUZIONE a Suor Monia Alfieri; Premio FORZE ARMATE al Gen. Div. CC Simonetta De Guz, prima donna Generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri; Premio GIORNALISMO a Ida Molaro, volto autorevole dell’informazione parlamentare Mediaset; Premio SPECIALE a Beatrice Venezi, intervenuta con un contributo video; Premio DANZA a Oriella Dorella, icona della danza italiana e simbolo di dedizione artistica.

La serata vedrà la partecipazione di istituzioni e rappresentanti del mondo culturale e professionale, confermando il valore dell’iniziativa e il crescente interesse attorno a un format che unisce riconoscimento e spettacolo, contenuto e intrattenimento. Secondo Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, “il Premio ‘Donne di lavori, donne di valori’ è diventato negli anni un punto di riferimento capace di valorizzare storie esemplari e il merito femminile in ogni ambito della società. Ringrazio l’UGL per l’organizzazione. In occasione dell’8 marzo, le istituzioni devono accompagnare queste testimonianze con azioni concrete: oggi registriamo risultati storici sull’occupazione femminile, ma è fondamentale continuare a investire su formazione, competenze STEM e welfare. Celebrare queste donne significa riconoscere un pilastro essenziale per la crescita e la competitività della nostra Nazione”.

Per Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, “il Premio ‘Donne di Lavori, Donne di Valori’ non è soltanto un riconoscimento, ma un momento di riflessione collettiva sull’importanza del merito, della competenza e della determinazione femminile nella crescita del nostro Paese. Questa quinta edizione conferma quanto sia fondamentale valorizzare il contributo delle donne in ogni ambito: dalla scienza all’impresa, dallo sport al giornalismo, dalle forze armate alla scuola, fino all’arte e alla musica. Le storie che ascolteremo dimostrano che talento e sacrificio possono abbattere ogni barriera. L’UGL promuove un modello di società fondato sulle pari opportunità, sul rispetto e sulla centralità del lavoro come strumento di dignità e realizzazione personale. Celebrare queste donne significa indicare un percorso, offrire esempi concreti alle giovani generazioni e ribadire che il valore non ha genere, ma ha radici profonde nell’impegno e nella responsabilità. Continueremo a sostenere iniziative come questa, perché raccontare il merito significa costruire futuro”.

Alla conferenza stampa, tra gli altri, hanno preso parte: Cesare Rascel, Responsabile Nazionale UGL Creativi, CEO Rascel Multimedia Production srl e Ada Fichera, Direttore Editoriale Pagine Libere.

