Torino, è morto il 35enne travolto da una valanga

TORINO (ITALPRESS) – È morto questa mattina all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino l’uomo di 35 anni, di nazionalità francese, che nella giornata di ieri era stato travolto da una valanga e soccorso in grave stato di ipotermia e in arresto cardiaco.
In sala operatoria era stato sottoposto a procedure di rianimazione mediante tecniche di supporto e riscaldamento extracorporee, ma non c’è stato nulla da fare.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
