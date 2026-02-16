Torino, è morto il 35enne travolto da una valanga

TORINO (ITALPRESS) – È morto questa mattina all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino l’uomo di 35 anni, di nazionalità francese, che nella giornata di ieri era stato travolto da una valanga e soccorso in grave stato di ipotermia e in arresto cardiaco.

In sala operatoria era stato sottoposto a procedure di rianimazione mediante tecniche di supporto e riscaldamento extracorporee, ma non c’è stato nulla da fare.

