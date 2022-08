ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Poche partite internazionali (soltanto 58, la maggior parte in Africa e in Asia) e top ten invariata nel ranking Fifa di agosto. In testa resta il Brasile “pentacampeao” (1837.56 punti), davanti a Belgio (1821.92) e Argentina (1770.65). Settima la Nazionale campione d’Europa di Roberto Mancini (1713.86) che ha davanti Francia (1764.85), Inghilterra (1737.46) e Spagna (1716.93). Completano la top ten Olanda (1679.41), Portogallo (1678.65) e Danimarca (1665.47).

Due le novità tra le prime 50 classificate con Iran (22°) e Qatar (48°), paese ospitante del prossimo Mondiale, che guadagnano una posizione a testa. Il prossimo ranking Fifa verrà pubblicato il 6 ottobre.

Le prime 10 posizioni del Ranking FIFA

1) Brasile 1837.56 (-)

2) Belgio 1821.92 (-)

3) Argentina 1770.65 (-)

4) Francia 1764.85 (-)

5) Inghilterra 1737.46 (-)

6) Spagna 1716.93 (-)

7) ITALIA 1713.86 (-)

8) Olanda 1679.41 (-)

9) Portogallo 1678.65 (-)

10) Danimarca 1665.47 (-)

(ITALPRESS).