BOLOGNA (ITALPRESS) – Tony Cairoli, il nove volte Campione del Mondo che assieme ad Alessandro Lupino sta guidando lo sviluppo della Ducati Desmo450 MX, ha scelto la nuova Powerstage RR per i suoi allenamenti in e-Bike. Il motocross è uno degli sport motoristici fisicamente più impegnativi al mondo, in cui la preparazione conta quanto il talento nel risultato finale. Ecco perchè i migliori piloti del cross utilizzano la Mountain Bike, e la e-Bike nello specifico, per migliorare la propria condizione.

Il principale vantaggio è naturalmente il miglioramento della forma cardiovascolare, aumentando anche la resistenza sulle lunghe percorrenze, essenziale per permettere ad un pilota di mantenere alta la concentrazione e la lucidità per tutta la durata della gara. Inoltre, il ciclismo aiuta inoltre a sviluppare la forza delle gambe, fondamentale per la stabilità e il controllo durante la guida della moto.

In questo è di grande vantaggio anche una bici a pedalata assistita, perchè consente di pedalare a frequenze cardiache ancora più costanti, anche in presenza di dislivelli importanti, conducendo allenamenti più prolungati dando la possibilità di alternare sessioni di defaticamento.

