MILANO (ITALPRESS) – Tommaso Palermo è il nuovo CEO di Sodexo Benefits and Rewards Services Italia, azienda leader per i servizi di welfare aziendale. La nomina avviene alla vigilia del lancio di Pluxee in Italia, il nuovo brand, annunciato a livello global lo scorso giugno 2023, che apre un mondo di opportunità per le esperienze dei dipendenti.

Tommaso Palermo ha operato fin dall’inizio della sua carriera nei comparti digital, tech e Telco, ricoprendo ruoli dirigenziali e di responsabilità in importanti realtà aziendali, tra le quali Vodafone, ITALTEL, YouCo e CWT. Il suo percorso professionale si è sviluppato in Italia e all’estero dove ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di Country Manager per Italtel. Inoltre, il manager ha gestito molteplici campagne di vendita sia in Italia, sia in ambito internazionale, operando in Europa, America Latina e Asia. L’impegno di Tommaso Palermo in Sodexo Benefits and Rewards Services Italia è iniziato nel 2022 con il ruolo di Sales Director (carica che manterrà ad interim nei prossimi mesi), guidando i team commerciali e le operations, operanti tra la sede di Milano e tutto il territorio nazionale.

“Sono grato ed entusiasta per la nomina a CEO” commenta Tommaso Palermo. “Assumo questo nuovo incarico ringraziando tutta l’azienda per la fiducia. Sono orgoglioso di avere la possibilità di guidare Sodexo BRS Italia in un momento di profonda trasformazione, che porterà l’azienda, a breve, a muovere i suoi primi passi con il brand Pluxee anche nel nostro Paese. Una sfida che siamo pronti ad affrontare, forti delle solide basi, dell’esperienza e del know-how che caratterizzano da sempre Sodexo Benefits & Rewards Services. Continueremo ad accompagnare i nostri partner in un percorso di conoscenza e sviluppo dei propri strumenti di welfare, mettendo a loro disposizione competenze, professionalità e servizi sempre più digitalizzati”.

