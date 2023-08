VENEZIA (ITALPRESS) – Si è tenuta questa mattina allo spazio espositivo della Regione Veneto nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica la presentazione del docufilm “Rugbisti si diventa”, curato dalla Federazione Italiana Rugby. L’evento è iniziato con i saluti istituzionali dell’assessore allo Sport della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, ed è proseguito con la proiezione, al termine della quale è intervenuto il vicesindaco di Venezia e assessore allo Sport, Andrea Tomaello. “Per Venezia è un onore ospitare questo evento. Ho sempre ritenuto il rugby una vera metafora di vita, basti pensare al suo gesto più emblematico, quello di passare la palla dietro per andare avanti – ha commentato Tomaello – Continuo a credere che per i ragazzi possa essere una grandissima fonte di insegnamento. Da assessore allo Sport sarò felice di favorire nuove opportunità per portare ancor di più il rugby a Venezia”.

L’idea del corto è raccontare il mondo del rugby in una chiave diversa: la prospettiva è quella di sei giovanissimi rugbisti e rugbiste, provenienti da diverse parti d’Italia, che, davanti alla telecamera, svelano sogni, speranze, emozioni, paure, che trovano terreno fertile nel campo da gioco. Il progetto è stato lanciato in occasione della Rugby World Cup, la competizione che a partire dal prossimo 8 settembre vedrà le 20 squadre nazionali in gioco, Italia compresa, contendersi il trofeo più importante, in un lungo percorso che inizierà e finirà a Parigi, passando per altre 8 città francesi. La presentazione si è conclusa con un panel di discussione al quale sono intervenuti alcuni esponenti dalla Federazione Italiana Rugby, giocatori ed ex giocatori di nazionale, sia maschile che femminile.

