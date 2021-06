Il rinvio dei Giochi a causa del Covid ha rappresentato l’occasione per rinnovare, grazie ad una partnership con Rai Pubblicità, il format ‘The Unbreakablè lanciato lo scorso anno e basato sui valori della campagna globale ‘Start Your Impossiblè, ispirata alla partnership con i Comitati Olimpici e Paralimpici. In Italia infatti la stretta collaborazione con il CONI e il CIP ha portato alla nascita di un Toyota Team, formato da atleti italiani appartenenti alle varie discipline Olimpiche e Paralimpiche, alcuni dei quali protagonisti della nuova stagione di “The Unbreakable”. Gli ‘Unbreakablè sono persone fuori dal comune, che hanno affrontato e superato con coraggio sfide difficilissime, fisiche o emotive, e che di fronte a insuccessi o avversità sono rinati più forti di prima. Il nuovo format ‘The Unbreakablè, andrà in onda a partire da lunedì 7 giugno in esclusiva su RaiPlay, su Rai Sport dal 21 giugno al 19 luglio e su Rai 2 dal 19 giugno al 17 luglio.

Vedrà come protagonisti 5 atleti: Vanessa Ferrari (ginnastica artistica), Arianna Fontana (short track), Clemente Russo (pugilato), Bebe Vio (scherma paralimpica) e Francesca Piccinini (pallavolo).

In perfetto stile ‘Unbreakablè, in ognuno dei 5 episodi, Eleonora Abbagnato, ètoile di caratura internazionale e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, incontra gli atleti per uno scambio di vedute sincero e profondo sul successo, la sconfitta, e l’importanza di saper ritornare più forti e maturi all’indomani dei momenti più critici.

Il filo conduttore del format, che unisce il talento italiano con la tradizione artistica giapponese, è il Kintsugi, l’antica tecnica di restauro – che impiega oro puro a 24 carati per riparare i frammenti di un oggetto rotto – e che si trasforma in una metafora di rinascita, dove gli atleti protagonisti hanno saputo riempire d’oro le proprie cicatrici e trasformarle nella parte più preziosa della loro vita.

“La nostra storia è da sempre caratterizzata dai valori della sfida e della perseveranza nel superamento dei propri limiti, comuni al mondo dello sport – commenta Luigi Ksawery Lucà, AD Toyota Motor Italia. Ci fa particolarmente piacere lanciare questo progetto con Rai Pubblicità proprio in questo momento, per trasmettere anche un messaggio di positività in una fase storica in cui ci stiamo preparando ad una nuova rinascita.”

“Siamo orgogliosi di aver creato insieme a Toyota un progetto legato ai valori più profondi dello sport e delle Olimpiadi. Inclusione, rispetto, fatica e successo sono valori che si sposano perfettamente con la mission del Servizio Pubblico. Un progetto crossmediale che avrà il suo cuore in RaiPlay e culminerà con uno show evento su Rai1 coniugando, ancora una volta in maniera innovativa, il digitale e la TV generalista” ha commentato Gian Paolo Tagliavia, AD di Rai Pubblicità.

Il 22 luglio, ritroveremo i 5 ‘Unbreakablè in uno show evento dallo Stadio dei Marmi a Roma, subito dopo il TG1 serale, in attesa dell’accensione della fiamma olimpica. L’evento sarà trasmesso anche il 23 luglio su Rai2, in testa alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, e su RaiPlay. Tutti i contenuti andranno inoltre ad arricchire la pagina di RaiPlay dedicata al progetto. I profili social di RaiPlay, degli atleti e dell’ètoile Eleonora Abbagnato, insieme a quelli di Rai Pubblicità e Toyota, accompagneranno il pubblico fino alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’8 agosto.

(ITALPRESS).