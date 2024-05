CAGLIARI (ITALPRESS) – “Poter servire come Presidente della nostra Regione Autonoma è per me un onore immenso e un compito di cui sento profondamente la responsabilità, conscia delle sfide che ci attendono ma anche delle innumerevoli possibilità che insieme possiamo realizzare. Aggiungo che essere la prima donna Presidente della Regione è un fatto storico, e lo è soprattutto perchè anche qui da noi, da ora in avanti, questa potrà essere considerata una conquista di civiltà acquisita e non più come un evento eccezionale”. Così la presidente della Regione, Alessandra Todde, intervenuta questa mattina in Consiglio regionale per le dichiarazioni programmatiche. “La campagna elettorale è finita. Per quanto sia stata difficile e ruvida, ho sempre avuto chiara la distinzione del piano politico da quello personale – ha proseguito Todde – Oggi sono la Presidente di tutto il popolo sardo, di chi ha votato per noi e di chi ha votato per proposte alternative alla nostra, incluse quelle non rappresentate in questo consiglio”.

“Sono la Presidente di tutti quei nostri cittadini che hanno deciso di non partecipare al voto. Per tutti, io e la Giunta che mi onoro di presiedere, ci impegniamo a lavorare ogni giorno con passione, integrità e trasparenza, mettendo sempre al primo posto il benessere e la prosperità di chi abita la Sardegna. Per tutti intendo governare con credibilità e con l’obiettivo di costruire una fiducia sempre più forte tra i Sardi e le nostre istituzioni regionali” conclude la Todde.

foto: ufficio stampa Regione Sardegna

(ITALPRESS).