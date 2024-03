CAGLIARI (ITALPRESS) – “Oggi preparerò il decreto per la convocazione, sarà firmato al massimo martedì mattina. L’obiettivo è presentarci con la giunta al completo. L’aula sarà convocata per il 9 aprile”. Lo annuncia la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, al termine dell’incontro di questa mattina con una delegazione dei Progressisti. “Ci sono richieste, ci sono curriculum, c’è il tema territoriale, quello di genere: sono tante le variabili che devono essere composte – aggiunge Todde riguardo alla formazione della giunta – Devo dire che le forze politiche si sono comportate in maniera molto leale e disciplinata e le ringrazio per il lavoro fatto e il supporto che mi stanno dando in queste settimane”.

foto: xd4/Italpress

(ITALPRESS).