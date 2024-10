CAGLIARI (ITALPRESS) – “Ho raccolto la paura delle tante persone che hanno firmato per questa iniziativa di legge popolare. Li ho anche incontrati in qualche occasione. La questione è distinguere il ruolo delle istituzioni. Chi propone mostra le paure e le preoccupazioni di voler difendere il proprio territorio, ma le istituzioni devono fare le istituzioni. Ascolteremo e accoglieremo le proposte all’interno della legge che stiamo proponendo, però è giusto che i legislatori facciano i legislatori e interpretino la volontà considerando che sono stati legittimamente eletti”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine del vertice di maggioranza commentando la deposizione delle forme in Consiglio per la legge Pratobello 24, l’iniziativa popolare che ha raccolto oltre 210mila sottoscrizioni con l’obiettivo di fermare la speculazione energetica nell’Isola.

(ITALPRESS).