CAGLIARI (ITALPRESS) – “La manovra del Governo? E’ debole, incentrata sull’austerità, senza soldi per i giovani e scaricano i tagli sugli imprenditori confermando la rimozione dell’ACE e di Transizione 4.0, come se già non bastassero 18 mesi consecutivi di calo della produzione industriale. Per non parlare del gioco sugli extraprofitti. Si sono inventati una sorta di prestito che le banche recupereranno nel 2027. Nel frattempo la gente soffre e non riesce a curarsi”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, intervistata da La Gazzetta del Mezzogiorno. “Sulla sanità danneggeranno milioni di cittadini visto che le risorse stanziate sono totalmente insufficienti Passeremo dal 6,3% del Pil nel 2025, per poi scendere al 6,2% – spiega Todde – il livello più basso dal 2007 considerando poi che la media europea è del 7%. Tra l’altro, va spiegato ai cittadini che il taglio della spesa corrente significa che i sogni di migliorare la sanità diventano impossibili, almeno nel breve termine”. La governatrice incalza: “Sa cosa trovo scorretto? Trovo davvero poco opportuno che di fronte a questi dati così evidenti e preoccupanti, il governo dica di aver stanziato risorse incredibili in termini assoluti. La Fondazione Gimbe ha sostenuto che ormai il ministero della salute è senza portafoglio, l’associazione dei medici dirigenti parla di risorse inferiori a quanto serve al sistema sanitario e i sindacati non escludono lo sciopero. Forse sarei stata più cauta nei festeggiamenti”.

