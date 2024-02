Todde “Credo nella collaborazione con il governo”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "Paura dell'ostruzionismo del governo? No, io credo che invece sarà importante riuscire a collaborare e soprattutto rendersi conto che queste non sono infrastrutture e progetti per Alessandra Todde, ma progetti per la Sardegna. Chiunque decida di mettersi contro o di traverso lo sta facendo per dei motivi che non sono nobili. Ci vuole collaborazione, perché è quello che i sardi, e non Alessandra Todde, si meritano. Non ho dubbi che si riuscirà a collaborare". Così la nuova presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, nel corso della conferenza stampa dopo il successo elettorale. "Una delle cose che mi ha fatto piacere è il messaggio del ministro Giorgetti che è uno dei primi che mi ha scritto". xd4/tvi/gsl