Todde “Agente Cabras giovane uomo che ha servito la Sardegna”

Todde “Agente Cabras giovane uomo che ha servito la Sardegna”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "Intitolare la Stazione forestale di Cuglieri a Pietro Cabras significa affidare a un luogo delle nostre istituzioni la memoria di un giovane uomo che ha servito la Sardegna fino all'ultimo giorno della sua vita. Da oggi il suo nome accompagnerà il lavoro quotidiano di questa Stazione e ci ricorderà il significato più profondo del servizio pubblico". Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, rendendo omaggio al giovane agente. pc/gtr (Fonte video: Regione Sardegna)