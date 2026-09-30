Todde a Parigi “Einstein Telescope progetto trasformativo per la Sardegna”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Siamo all'ambasciata italiana a Parigi per parlare di Einstein Telescope, vogliamo promuovere questo bellissimo progetto trasformativo per la Sardegna ai colleghi francesi e agli scienziati. Abbiamo già un progetto importante con la Francia che è Virgo, che è un'anticipazione di quello che potrebbe essere l'Einstein Telescope". Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, in missione a Parigi. Si tratta di "un progetto trasformativo per la nostra isola, per le competenze che possiamo riportare finalmente a casa, per il tipo di filiere che possono essere messe in opera e anche per il tanto lavoro che deve essere fatto per trasformare la miniera di Sos Enattos in un'infrastruttura che parla di futuro", conclude. col4/azn (Fonte video: Ufficio stampa Regione Sardegna)