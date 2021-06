Tir a fuoco sulla A1, due morti

Due persone sono morte in un incidente avvenuto sull'A1, nel tratto tra Piacenza sud e Fiorenzuola. L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni, per consentire lo spegnimento dell'incendio generatosi in seguito all'incidente che ha coinvolto un'autovettura e due mezzi pesanti. abr/gtr