Tipografie online: il servizio di stampa libri di Sprint24

Nel panorama della comunicazione aziendale, i libri continuano a ricoprire un’importanza fondamentale, in quanto strumenti che permettono di veicolare ogni genere di messaggio in modo estremamente efficace.

In un’era in cui la società si fa sempre più smart e digital, queste risorse permettono di creare un legame più personale e profondo con il proprio target di riferimento, naturalmente a patto di distribuire prodotti che risultino non soltanto interessanti dal punto di vista del contenuto ma anche accattivanti per quello che riguarda la veste grafica.

A questo proposito, per usufruire di una stampa di libri di assoluta qualità, è possibile rivolgersi a Sprint24, tipografia online attiva da oltre 15 anni nel settore, specializzata nella realizzazione di materiale grafico con cui potenziare la comunicazione di aziende e liberi professionisti.

Quali libri è possibile stampare con Sprint24

Affidarsi a Sprint24 permette di dare vita ai libri più diversi, così da soddisfare ogni genere di esigenza. Infatti, si può selezionare la tipologia di rilegatura preferita, il tipo di copertina e si può scegliere qualsiasi effetto grafico.

Per quanto riguarda nel dettaglio le tecniche di rilegatura, la tipografia online propone una vasta gamma di scelte, da quella in brossura a quella olandese, da quella in filo refe al cartonato, dal punto metallico alla spirale, così da poter dare l’opportunità di scegliere quella che sia maggiormente in linea con il valore che vuole attribuire al libro.

Infatti, ciascun prodotto avrà una specifica destinazione che influenzerà il tipo di impostazione grafica ed estetica che si vuole dare e la tipografia è in grado di fornire la possibilità di creare uno stampato che sia coerente con l’obiettivo.

È possibile anche intervenire sul formato, sul materiale della copertina, sull’orientamento della pagina senza mai dover sacrificare i colori vividi, le linee definite e l’elegante impostazione. Naturalmente, tutti i materiali usati sono di ottima qualità, a prescindere dalla diversa tipologia.

Per procedere sarà sufficiente caricare in formato PDF il testo di ciò che si desidera stampare e selezionare sul portale le caratteristiche che si vogliono avere nel prodotto finito.

Tutti i vantaggi del servizio di stampa libri di Sprint24

Innanzitutto, realizzare libri con Sprint24 permette di usufruire di un ottimo rapporto qualità-prezzo, anche nel caso in cui si abbia la necessità di stampare in tirature molto limitate.

In aggiunta, è anche possibile usufruire di eventuali sconti grazie a specifici codici o nei periodi di promozione, così da poter contenere ulteriormente la spesa.

Il tutto sempre a fronte di tempistiche di realizzazione estremamente rapide, a cui seguono spedizioni altrettanto veloci. In particolare, avvalendosi del Servizio Business è possibile ricevere le proprie copie a casa a distanza di 24 ore dalla ricezione dell’ordine.

Il supporto del team di Sprint24 per stampare libri di qualità

Naturalmente, in caso di necessità è possibile in ogni momento avvalersi dell’esperienza dello staff di Sprint24 per dare vita al proprio progetto di stampa libri.

La tipografia online, infatti, mette al servizio di aziende e liberi professionisti le competenze di un team altamente qualificato in qualsiasi fase del progetto, dall’ideazione fino alla consegna.

Nel dettaglio, un consulente sarà pronto a rispondere a qualsiasi tipo di richiesta anche dopo l’arrivo del prodotto, garantendo un’assistenza costante all’acquirente. Si potrà stabilire un contatto tramite mail o numero di telefono, ma anche grazie all’efficiente servizio di Helpdesk.