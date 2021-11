Luigi Gubitosi lascia le deleghe di amministratore delegato di Tim. Ad assumerle sarà il presidente Salvatore Rossi. La guida operativa del gruppo dovrebbe passare a Pietro Labriola, attuale ceo di Tim Brasil, come direttore generale. Sono queste le decisioni su cui si è incamminato il consiglio d’amministrazione del gruppo telefonico chiamato ad esaminare gli ultimi sviluppi della gestione e la proposta del fondo americano Kkr di lanciare un’Opa sul gruppo. Alla vigilia del consiglio d’amministrazione straordinario Luigi Gubitosi aveva scritto ai consiglieri presentandosi dimissionario: “Il nostro dovere è quello di tutelare gli interessi di tutti i nostri stakeholders, in particolare il mercato, di non privilegiare posizioni individuali e di agire nel rispetto rigoroso delle regole con rapidità per tutelare la stabilità della nostra società”.

(ITALPRESS).