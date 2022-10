POMPEI (NAPOLI) (ITALPRESS) – Venerdì 21 ottobre alle 20.30 l’Anfiteatro degli Scavi fi Pompei sarà lo scenario di un concerto-evento di Max Gazzè, insieme ad un gruppo di musicisti e voci, che proporrà suggestive interazioni tra la performance musicale, la scenografia e l’atmosfera magica del luogo grazie alle più avanzate tecnologie digitali del Gruppo Tim, in collaborazione con Qualcomm. L’iniziativa è stata illustrata stamane nel corso di una conferenza stampa all’Auditorium degli Scavi, dal direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel, dal responsabile Sales Local Governmente, Health& Education di Tim, Claudio Pellegrini, e da Max Gazzè. L’evento si inserisce all’interno di ‘Pompeii Echoes’, nato per celebrare i 50 anni del film-concerto ‘Pink Floyd: Live at Pompeiì, diretto da Adrian Maben, che vide la storica band inglese esibirsi nel 1971 all’Anfiteatro di Pompei in un memorabile concerto a porte chiuse.

“Tim – ha affermato Pellegrini – conferma la propria vicinanza al Parco archeologico di Pompei e in generale al Ministero della Cultura. Quest’anno abbiamo organizzato un concerto-evento che viene arricchito dalla tecnologia 5G ad onde millimetriche, una primogenitura nazionale ed europea in un evento live all’aperto, dove noi integriamo quella che è l’esperienza fisica del concerto con contenuti di realtà virtuale aumentata, fruibile solo e grazie alla tecnologia 5G ad onde millimetriche che inauguriamo con questo evento”. Gabriel Zuchtriegel ha invece sottolineato: “Chiudiamo un anno di eventi, qui nel Parco Archeologico di Pompei, con questa bellissima iniziativa, a cui potranno assistere dal vivo e gratuitamente 600 persone – da martedì i posti gratuiti saranno disponili sulla piattaforma TicketOne -, ma l’intero evento sarà trasmesso anche in streaming sul sito del Ministero della Cultura e in diretta su Radio 2 Rai”.

“A Pompei – ha poi aggiunto Zuchtriegel – ci saranno altre iniziative ed aperture dopo i restauri di nuove Case, ci sarà un ampliamento della fruizione, nuove ricerche e scavi, e sicuramente nuovi eventi di musica e di arte contemporanea”. Max Gazzè ha sottolineato, nel corso della conferenza stampa, che “sarà un concerto a tema. Cercheremo di essere filologici, ma sempre nell’aspetto interpretativo. Dobbiamo interpretare questo concerto come un classico, come fosse un direttore d’orchestra che interpreta uno spartito di Stravinsky. Cercheremo di mantenere l’aspetto filologico del concerto dei Pink Floyd, la loro ritualità, ma interpretando, perchè non sia nè la cover band, nè una tribut band dei Pink Floyd. Stiamo facendo questo concerto a tema proprio per rispettare quello che è una composizione, un mondo, un contesto, che possiamo rappresentare in questo posto meraviglioso in cui è nato”.

Gazzè ha spiEgato come dietro questo concerto-evento ci sia un grande lavoro di squadra, e sarà “un evento unico e speciale. Non c’è un posto migliore per suonare di un anfiteatro, e in un anfiteatro come questo di Pompei la percezione è molto forte per un’artista, oltre che importante”. Gazzè ha detto che durante il concerto ci saranno tanti ospiti, senza tuttavia anticipare i nomi. “Ci esibiremo come se fossimo in un tempio – ha aggiunto – in cui celebrare questa messa pagana. Suonare questo concerto – ha proseguito l’artista – ci dà un ricongiungimento con le origini, con ciò che ci ha influenzato per 50 anni”. Il concerto sarà la ricostruzione di un viaggio onirico sulle note di 14 brani reinterpretati dai musicisti; al contempo 14 spazi virtuali in realtà aumentata, basati su simboli ed architetture tra le più iconiche di Pompei, diventeranno parte attiva della scenografia e faranno da cornice al palco.

Grazie alla tecnologia di Tim, gli spettatori presenti potranno ascoltare i brani musicali arricchiti di contenuti digitali in 3D in realtà aumentata semplicemente inquadrando il palco con il proprio smartphone, fruibile di un’esperienza non godibile ad occhio nudo. Inoltre, da un’area dedicata e attraverso la tecnologia 5G mmWave, si potrà godere lo spettacolo con performance e qualità ancora migliori. Anche coloro che guarderanno il concerto da casa in live streaming dalla piattaforma ItsArt assisteranno ad uno spettacolo speciale: durante la visione, una telecamera dotata di specifici sensori per la realtà aumentata permetterà di creare una correlazione tra contenuti digitali ed elementi reali”.

