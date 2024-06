Tifosi azzurri entusiasti dopo la vittoria sull’Albania

DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) - Prima la paura, col gol incassato nel giro di 23 secondi, poi il sospiro di sollievo. È un'Italia che non molla la presa, non si distrae e riesce ad uscire dalle difficoltà attraverso il gioco. Nemmeno i 40mila del BVB Stadion di Dortmund hanno intimorito gli azzurri: 2-1 all'Albania e primi tre punti in cassaforte in un girone B che rischiava di complicarsi maledettamente già alla prima giornata. La percentuale dei tifosi azzurri sugli spalti è stata sicuramente minore rispetto a quella degli albanesi, ma l'entusiasmo non è mancato: a fine partita tutti a sventolare il tricolore e a cantare "Notti Magiche", a ricalcare l'Europeo del 2020 ma anche il Mondiale del 2006, tra le maglie di Grosso e Del Piero, i beniamini che firmarono l'impresa diciotto anni fa nello stesso stadio. Ora però è meglio pensare al presente e alla Spagna, una sfida tutt'altro che facile. L'importante era arrivarci con tre punti in tasca. gm/pia/gtr