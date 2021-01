ROMA (ITALPRESS) – A due giorni dal derby contro la Lazio che può dare continuità alla corsa della Roma in campionato, a Trigoria inizia l’era Tiago Pinto. “Conoscete la mia storia d’amore con il Benfica, non è stato facile lasciare il club. Ma Dan e Ryan Friedkin mi hanno spiegato quali sono le loro intenzioni e ciò che vogliono costruire e mi hanno convinto”, ha esordito il nuovo general manager giallorosso nel corso della conferenza stampa di presentazione. Tanti i temi toccati dal nuovo dirigente che sul suo ruolo precisa di voler “lavorare con i collaboratori già presenti nel club” e di non aver bisogno “di un nuovo direttore sportivo”. La prima questione è legata al mercato di gennaio, anche in virtù delle parole di Fonseca che ha fatto intendere di aver espresso delle richieste specifiche alla dirigenza: “Stiamo lavorando quotidianamente di concerto per trovare le soluzioni migliori sul mercato per rinforzare la squadra. Sarà importante in futuro il ruolo del dipartimento scouting ma è cruciale che sia della Roma, non di Tiago Pinto o di un altro singolo. Rinnovo Pellegrini? Presto al lavoro per realizzarlo. Lorenzo è talentuoso e incarna il nostro progetto”, ha aggiunto Pinto che però ci tiene a sottolineare come ogni scelta della Roma sarà coerente con un “progetto a medio-lungo termine”.

“Ci sono regole finanziare che vanno rispettate. Ma siamo pronti a lavorare per trovare le migliori soluzioni al momento giusto. Tutti si sono resi conto dello sforzo di Dan e Ryan Friedkin per garantire la sostenibilità del club – ha aggiunto – La sostenibilità è fondamentale per assicurare la competitività di una società. Il progetto è a medio-lungo termine, la nostra ambizione però è grande ed è quotidiana. Ogni giorno dovremo migliorarci e fare meglio del giorno precedente. Se saremo in grado di fare questo, i risultati e i titoli arriveranno”. Pur assicurando di “voler vincere”, Tiago Pinto non fa promesse ai tifosi che non festeggiano un trofeo dal 2008: “Ribadisco che nel calcio è impossibile stabilire una data entro la quale si vincerà. Ci sono stati casi di squadre che hanno investito per vincere e così non è stato. Stiamo lavorando quotidianamente per rendere la Roma competitiva. Se lavoreremo con impegno e con questo spirito di migliorarci, tutti insieme raggiungeremo quest’obiettivo”.

