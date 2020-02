Con un trailer, rivolto in particolar modo ai genitori e agli adulti che, spesso, sono poco consapevoli dei rischi connessi ai social, il Rotary Club Firenze Brunelleschi dal Consiglio regionale della Toscana lancia una campagna di sensibilizzazione sul cyberbullismo: “Ti accorgi di me??”. Il cortometraggio, da diffondere nelle sale cinematografiche fiorentine, è stato prodotto dal Rotary e per la sceneggiatura il club si è avvalso del giornalista e docente di storia del cinema Giovanni Bogani. Mentre la produzione e la regia sono a cura della Scuola di Cinema Immagina di Firenze diretta da Giuseppe Ferlito. “Il cortometraggio ha un cast di giovani attori e vede la partecipazione di Paolo Conticini che ha accettato di prendere parte a questo progetto”, dice Silvia Orlandi presidente del Rotary Club Firenze Brunelleschi. La campagna contro il cyberbullismo è stato presentato questa mattina nella Sala Fanfani del Palazzo del Pegaso, e la giornata non è stata scelta a casa dato che proprio oggi ricorre la Giornata nazionale contro il bullismo. In rappresentanza della Regione Toscana, c’erano il presidente della commissione Sanità del Consiglio, Scaramelli, e la consigliera e capogruppo di Italia Viva Titta Meucci.

(ITALPRESS).