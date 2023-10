Il calcio non è per deboli di cuore: la vittoria in extremis della Juve, quella dell’Inter dopo aver colpito due legni, la palpitante gara di Cagliari in cui è successo di tutto e le emozioni di Napoli, dove gli azzurri hanno rimontato due gol al Milan, ci hanno compensato per le delusioni degli scandali e delle cattiverie quotidiane. E i posticipi promettono bene, perchè la Fiorentina e l’Atalanta potrebbero inserirsi a più alto livello. L’Inter ha mantenuto la testa della classifica dopo la vittoria su una Roma rimaneggiata che ha fatto una gara difensiva. Lukaku è rimasto muto perchè i giallorossi hanno giocato solo in difesa ed è significativo che il gol decisivo lo abbia segnato il suo sostituto in nerazzurro, Thuram, che lo ha oscurato. La Juventus (-2) ha vinto in extremis con Cambiaso (primo gol). Le erano state annullate due reti, ma il Verona (due punti in otto partite) era da battere prima. La classifica ora sorride ai bianconeri, ma Allegri è uomo di mondo e preferisce non fare lo sbruffone. Fra qualche settimanaci sarà il derby d’Italia a Torino. Olivier Giroud, poco contento per la sostituzione, dopo otto partite di digiuno ha segnato una doppietta al Napoli. Partita sospesa per un pò da Orsato per lancio di mortaretti fra le tifoserie. Politano ha riaperto la gara e Raspadori l’ha pareggiata. Ora il Milan (non insuperabile in difesa), dove ha giocato il baby Pellegrino, è a tre punti dall’Inter, dietro la Juve, il Napoli a sette. Espulso Natan. Nel grande giro possono entrare la Fiorentina e l’Atalanta. I viola giocheranno nel posticipo sul campo della Lazio che – dopo le delusioni di Champions – vuol riprendere quota. La squadra di Italiano ha uno dei migliori attacchi, mentre la difesa prende troppi gol. Quella di Sarri, quest’anno, segna meno e la sua retroguardia non è più quella dell’anno scorso. Arbitro Marcenaro. L’Atalanta, che non prende mai gol in casa, dovrà fronteggiare un Empoli che ha cominciato a segnare. Gasp con Kolasinac e Koopmeiners dall’inizio? Andreazzoli punterà su Cambiaghi? Fischietto a Massimi. Il Bologna ha perso un’occasione nel derby col Sassuolo, ma è imbattuto da nove giornate e può puntare in alto, anche perchè Zirkzee si è messo a segnare (3 gol). Per Boloca un gol di soddisfazione. La prima vittoria del Torino, dovuta alla rete del suo difensore-bandiera Buongiorno, fa sorridere a denti stretti l’espulso Juric, mentre D’Aversa non vince da cinque partite. Nelle zone medio basse, l’Udinese, affidata a Cioffi, ha rimontato il gol di Colpani (il quinto) con Lucca: è stato il settimo pareggio friulano che ha dato un pò di fiducia ai bianconeri. Il Monza non ha vinto, ma è in buona posizione in graduatoria. A Cagliari è successo qualcosa di incredibile: i sardi perdevano per 3-0 e hanno vinto per 4-3 con pali, traverse, rigori, errori, Var e la doppietta di Pavoletti conquistando il primo successo stagionale e lasciando l’ultimo posto. Il Frosinone ne è uscito male, nonostante la doppietta di Soulè. La Salernitana di Inzaghi, sconfitta a Genova dal quarto centro di Gudmundsson, è rimasta col cerino in mano, sul fondo della classifica. Un turno emozionante, insomma.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]