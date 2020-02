MILANO (ITALPRESS) – The Weeknd ha annunciato a sorpresa la data di uscita del nuovo album, “After Hours”, in programma per venerdì 20 marzo. È già disponibile il preorder su iTunes, il preadd su Apple Music e il presave su Spotify.

Contemporaneamente, è stata pubblicata anche la title track “After Hours”, brano dalle atmosfere notturne in cui l’artista ripensa alla sua amata, agli errori commessi durante la relazione, e a quanto sia disposto a cambiare pur di non lasciar più andar via l’amore della sua vita.Ad oggi, nella sua carriera, The Weeknd ha posizionato 9 brani all’interno della Top 10 della Hot 100.

(ITALPRESS).