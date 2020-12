Tg Sport ore 17.30 – 31/12/2020

In questa edizione del telegiornale sportivo: - Mercato: l'Inter sonda il terreno per il Papu Gomez - Avviata indagine su festa capodanno di Neymar - Roma, Pedro a rischio per la Samp - Zaniolo non vuole intromissioni nella sua vita privata