Tg Sport – 9/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sinner conquista US Open, battuto Fritz in tre set - Cristiano non perde il vizio, la Spagna batte la Svizzera in 10 - Ancora Marquez, seconda vittoria consecutiva nel mondiale - La Vuelta è ancora di Roglic, quarta vittoria nella corsa iberica - Edizione storica per l’Italia alle Paralimpiadi di Parigi gm/mrv