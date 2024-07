Tg Sport – 9/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Milan ha scelto il centravanti, Morata nel mirino - Inghilterra - Olanda per un posto in finale agli Europei - Atletica Leggera, ecco la squadra azzurra per i Giochi di Parigi - Djokovic passa e polemizza col pubblico, Musetti commosso - Protocollo Coni-Mase per la sostenibilità nello sport ari/gtr