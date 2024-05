Tg Sport – 9/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Fiorentina conquista la finale di Conference League - L’effetto Bernabeu guida il Real, Ancelotti è in finale - Berrettini si ritira da Roma, la Giorgi lascia il tennis - Il Moto GP verso Le Mans, Pecco contro tutti - La Barba al Palo - Un Italiano a Firenze, e uno a Madrid - Arriva Interstellar Games dal romanzo per ragazzi di Silvia Salis mc/gtr