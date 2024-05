Tg Sport – 17/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Allegri-Juve ai titoli di coda - La Ternana acciuffa il Bari, spettro serie C per i pugliesi - Tortona e Reggio fanno il colpo, battute Bologna e Venezia - Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio a Roma - La Barba al palo - Allegri come superman mc/gtr