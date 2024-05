Tg Sport – 16/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Coppa Italia è della Juventus, decide Vlahovic - La serie A riparte da Firenze, sfide salvezza da brivido - Vasseur “La Ferrari è pronta a far gioire i tifosi” - Azzurri show al meeting di Savona, tre record incredibili - Bertolucci e l'effetto Sinner "Momento d'oro per il tennis italiano" gm/gtr