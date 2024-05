Tg Sport – 15/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Spalletti costruisce l’Italia per l’Europeo, Zaniolo ko - Milan, continua il casting per la panchina - Shields decisivo per Milano, Brescia domina - Nations League, l’Italia di Velasco ko con la Polonia - Edizione da record per il GPG "Nostini"-Trofeo Kinder Joy of Moving gm/gtr