Tg Sport – 8/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Borussia Dortmund è in finale, il PSG è sfortunato - L’Atalanta vuole la finale, la Roma cerca l’impresa - Al via i playoff di Serie A, Virtus e Olimpia favorite - L’amore di Roma per Sinner, si curerà al J Medical - Tutto pronto per l’ultima di Serie B, Como o Venezia? ari/gsl