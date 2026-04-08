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Tg Sport – 8/4/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Montecarlo: Berrettini da sogno, Medvedev umiliato con un doppio 6-0 - E’ morto Mircea Lucescu, maestro di calcio e di vita - Champions: il Bayern batte il Real Madrid, Havertz trascina l'Arsenal - Serie A, verso Como-Inter: Massa dirige il match - Nazionale: Conte si avvicina all'azzurro, il Napoli valuta l'erede - Basket in lutto: addio a Dusko Vujosevic, icona del Partizan - Gravina e l’atto d’accusa al sistema calcio azn