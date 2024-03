Tg Sport – 8/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Coppe Europee, le italiane fanno tutte poker - Eurolega, la Virtus perde in Grecia con l’Olympiakos - Sei Nazioni, Olimpico sold out per Italia-Scozia - Un lampo di Fognini, rimonta su Zapata e secondo turno - La Barba al Palo - L'Italia del calcio bella in Europa ari/mrv