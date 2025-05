Tg Sport – 7/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Impresa epica dell'Inter, 4-3 al Barcellona e finale - La Fiorentina per ribaltare il Betis, missione finale - Pallanuoto, gara 1 per lo scudetto è di Brescia - In 4 rinunciano alla nazionale, Velasco “Per loro porta quasi chiusa” - La Barba al Palo - Habemus Inter, una vittoria epica azn