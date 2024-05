Tg Sport – 6/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Un punto per uno tra Juve e Roma, allungo salvezza del Verona - A Miami il guizzo di Norris, terzo Leclerc con la Ferrari - Volley italiano super, Trento e Conegliano trionfano in Champions - Niente Roma per Sinner, obiettivo Roland Garros - La Barba al Palo - La strage degli innocenti gm/mrv