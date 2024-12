Tg Sport – 5/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Fiorentina va fuori in coppa, ai rigori passa l’Empoli - Inter-Parma e Atalanta-Milan, torna la serie A - La Virtus perde e Banchi va via, l’Olimpia vince con la Stella Rossa - Ferrari sogna il titolo, Vasseur “Dura ma ci proveremo” - La carriera di Bove è a rischio, il futuro può essere all’estero /gtr